El Acapulco que conocí...

Hola, así es como lo veo, he estado yendo al mar sólo los domingos, ya que este mugroso virus y el descuido de mucha gente, se ha evitado, el salir, el convivir.

Afortunadamente ya están volviendo a las escuelas como antes, y ahora con tantas palabras, que para mí son desconocidas, ya que toda mi vida siempre fue con niños chiquitos, o cuando viajábamos a hacer labor social a la Montaña, o a los pueblos más escondidos en la Sierra, en que su lenguaje es suave, claro y sencillo.

Ahora me dicen que estudian virtual, en línea, a distancia, y no sé qué más, muchas personas me dicen que me tengo que modernizar y actualizar. Pero no quiero, prefiero el canto de los pájaros, de los pericos que pasan volando, dar de comer arroz quebrado a las cocuchas, a las ardillas, a las iguanas, que ya casi acabaron con un árbol de noni, ya encontraron que es muy nutritivo para ellas.

El macho es un garrobo coqueto y resbaloso, ya que a la señora que me ayuda aquí en la casa y que le gustan los animales, y como ya no hay mangos maduros en los árboles, viene, le coquetea, y la señora le da jitomates y a las cocuchas su arroz quebrado.

Aprendo de ellos, su puntualidad en todo, y se van de árbol en árbol para avisar que ya les pusieron su arroz. Me dio tristeza cuando regresamos del mar, muchas palomas muertas, ya que en estos días lanzan muchos cohetes en la noche salen asustadas y chocan con la cantidad de alambres de la luz que hay, caen a la calle y son atropelladas por los carros, a muchas las encontramos ahogadas en el mar.

Este domingo 5 de diciembre, que veníamos nadando, todo bello y limpio, pero ya casi al llegar a la playa se notó que había muchos humanos, ya que recogimos pañales desechables, vasos y muchas botellas de plástico, pedazos de vidrio, muy peligrosos, y al salir ya para la calle, había tal cantidad de basura, aún donde están vendiendo comida.

Pregunté a un señor que estaba rico recostado en una gran silla, el porqué no limpiaba si era su lugar para trabajar, y dijo que ahí estaba una bolsa para la basura, pero que nadie la tiraba ahí.

Salimos del mar, como a las 9 de la mañana, después de nadar poquito más de dos horas. Y así, hasta llegar a la casa, no vimos una sola calle sin sus montones de basura en cada esquina, y ya pasan seguido los camiones recolectores.

Una señora en la calle de Baja California, los del camión tenían como 10 minutos de dejar muy limpio ese bonito lugar, atrás de la unidad deportiva, y llegó gritando: "Ahí te la dejo para que la recojas y no estés nada más sentada en tu escritorio". Me supongo que le gritaba a nuestra nueva presidenta municipal, creen que en días tiene que hacer lo que no se hizo en años.

Pero así actúa el humano moderno. ¿O no? Estoy sembrando arbolitos para donarlos a quien prometa sembrarlos y cuidarlos. La donación la harán mis niños, a los que les harán la promesa. CON EL DESEO DE QUE TODOS COOPEREMOS, PARA TENER UN ACAPULCO LIMPIO.