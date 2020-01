El 2019 no fue bueno para el sector empresarial en Acapulco

Representantes empresariales en Acapulco, informaron que el 2019 no fue un año del todo bueno para el sector, debido a que la economía y situación de inseguridad continuaron favoreciendo el cierre de empresas de distintos rubros y tamaños.

El presidente de la Canaco en Acapulco, Raúl Iracheta Montoya, reportó que la situación económica del puerto no fue buena, debido a que la mayoría de las empresas que se dedican directa o indirectamente al sector turístico solo observaron ganancias en fines de semana y temporadas altas.

“La verdad en economía estuvimos muy mal, sabemos que a nivel nacional no hubo crecimiento económico y en Acapulco no fue la excepción, debido a que no hay turismo entre semana y tampoco hay incentivos para los inversionistas, sean pequeños o grandes, nosotros rogamos porque este 2020 sea mejor, porque el sector comercio, servicios y turismo es el principal generador de economía”, indicó.

Mencionó que en estos días actualizarán la cifra del cierre de negocios, adelantando que por lo menos 300 empresas bajaron sus cortinas por los motivos antes mencionados.

Por otra parte, la Canacintra, consideró que el tema de la seguridad es punta de lanza para mejorar la situación económica del puerto, por lo que la estrategia implementadas en todo Guerrero debe ser reforzada, sobre todo, en el área turística.