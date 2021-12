El 17 de diciembre, último día de clases: SEG

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que el viernes 17 de diciembre es el último día de clases del presente año, para tomar un receso con motivo del periodo de vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

El responsable de la educación en este estado suriano, refirió que un millón 120 mil alumnos tomarán el receso en estas fiestas decembrinas y deberán de presentarse el 3 de enero del 2022, para reanudar el ciclo escolar 2021-2022.

Lee también: Adelantan escuelas vacaciones decembrinas

Indicó que se notificará a través de un oficio a todos los delegados, jefes de sector, supervisores y directivos, a efecto de que se apeguen a lo que marca el calendario escolar y se respete la fecha del periodo de vacaciones.

Rodríguez Saldaña a pregunta si se aplicaran sanciones a los docentes que adelanten las vacaciones de fin de año, refirió que no podía adelantar ningún tipo de sanción, puesto que todavía se está con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Se le indicó que había reportes de que algunas escuelas ya salieron de vacaciones, a lo que respondió que, mientras no tenga las notificaciones de los supervisores, no podía declarar algo sobre lo que no tiene conocimiento.

Finalmente, refirió que se continúa trabajando con el modelo educativo a distancia por el problema de la pandemia por el Covid-19, aunque se ha avanzado con las clases presenciales y el sistema híbrido, “esperamos incrementar el número de escuelas abiertas el próximo año para que los maestros estén frente a grupo”, indicó.