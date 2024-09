Ejido de Tres Palos sufrió pérdidas millonarias tras Otis

Miles de árboles frutales y cientos de cabezas de ganado perdieron campesinos del Ejido de Tres Palos como consecuencia del paso del huracán Otis que devastó todo Acapulco. Autoridades federales únicamente ayudaron con recursos a más de 260 mil familias que registraron afectaciones en sus hogares, pero a los productores del campo los dejó en el abandono.

El puerto de Acapulco quedó devastado en octubre de 2023 tras él pasó del huracán ‘Otis’, el Gobierno Federal, emprendió una serie de apoyos, becas y créditos a los afectados, sin embargo, el campo y ganado continúan en el abandono.

Para el representante de la Comisión de El Ejido de Tres Palos, Julio Ortiz Ochoa, el fenómeno natural les eliminó toda su producción de coco, mango y limón, observaron en sus ojos su patrimonio perdido, les inquieta la falta de apoyos económicos de parte de las autoridades federales y estatales.

Tenían bajo su responsabilidad dos mil hectáreas, donde tenían sembrado: coco, limón y mango, en el que estiman una pérdida millonaria de alrededor de 500 millones de pesos, luego de 10 meses del huracán Otis.

En entrevista con *El Sol de Acapulco, el productor indicó que su estimación no se basó en un análisis “concreto”, sino que fueron cálculos del costo que “hemos considerado” los productores de los plantíos que sembramos en dichas hectáreas.

“Todo lo que se echó a perder lo estamos considerando, más o menos”, indicó.

Ejido de Tres Palos resultó con graves daños por Otis. /Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

Este martes en rueda de prensa, ejidatarios y productores del campo de Acapulco y Coyuca de Benítez, exigieron a la Federación y Estado, apoyos económicos, para la atención de sus tierras y ganado, debido a que “Otis” les desapareció todo su patrimonio.

Estado Camino a Aziyahualco, intransitable por las afectaciones que le dejaron las lluvias

“Los campesinos no tenemos la culpa, de que un gobierno no atendió en tiempo y forma, nuestras demandas. No hay respuesta de parte de nuestras autoridades”, manifestó, Evencio Romero Sotelo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias.

Por lo que, solicitaron una audiencia con las autoridades federales y estatales, para que pronta solución a sus demandas agrarias, debido a que era su principal ingreso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene 27 días para terminar su mandato en el Gobierno Federal, dejará un gran pendiente en la entrega de apoyos a los afectados por el huracán Otis, en especial al sector del campo.

Hasta el momento, los ejidatarios y productores del campo, no han tenido ningún acercamiento con las y los representantes de la Federación y Estado, quienes solicitan su intervención para la entrega de apoyos económicos a su sector.