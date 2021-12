Ejidatarios exigen a la SCT pago de tierras

Ejidatarios de los poblados El Conchero y Ejido Viejo, bloquearon el libramiento poniente para demandar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pago de indemnización de mil 200 metros cuadrados de tierra ejidal que les fue despojado para la realización de la obra que comunicará al puerto de Acapulco con Zihuatanejo.

El comisario ejidal del poblado de El Conchero, Humberto Áreas, dijo que desde el 2018, la SCT debió haberles pagado sus tierras a 155 ejidatarios afectados.

Durante el bloqueo del libramiento, los ejidatarios acusan a los titulares de la SCT, de incumplir los acuerdos que ya se tenían en torno al pago de los mil 200 metros cuadrados que les quitaron para poder concluir con el libramiento poniente el cual saben que podría ser abierto este mes de diciembre.

"La SCT está argumentando que no ha pagado porque aún no se tiene determinado el costo de metro cuadrado de tierra, pero esto no es aceptado, porque en el 2018 les hicieron un primer pago y ese mismo año se cubriría el total", expresaron.

El comisario ejidal informó también que además de no cumplir con el pago de las tierras ejidales a los 155 ejidatarios, la SCT tampoco ha cumplido con la ejecución de algunas obras a las que se comprometieron como la pavimentación del camino al poblado de Valle del Río.

Advirtieron que si la Federación no responde al tema del pago de las tierras, no dejarán que el libramiento se abra este mes de diciembre.

La protesta por parte de los ejidatarios afectados se mantuvo por varias horas sin ser atendidos por ninguna autoridad de gobierno.