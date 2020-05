Dueños de gimnasios y fisicoculturistas piden apoyos a tres niveles de gobierno

Ciudadanos acapulqueños que practican el fisicoculturismo y empresarios del deporte, solicitaron a los tres niveles de gobierno que permitan la reactivación de gimnasios y apoyos que ayuden a quienes trabajan en ellos a subsistir durante la pandemia.

Luego de sostener una reunión en el Zócalo de la ciudad, los propietarios de algunos negocios con el mencionado giro, aseguraron que es necesaria la instalación de medidas adecuadas de higiene para reactivar las actividades deportivas. Estado Despiden con lágrimas a médico del ISSSTE fallecido por Covid

El representante de los gimnasios de Acapulco, Martín Chávez Méndez, explicó que también necesitan apoyos gubernamentales, debido a que son muchas las familias que dependen económicamente de los gimnasios.

"Buscamos una solución o la manera de que puedan darnos las autoridades, como poder hacer un plan de contingencia, una logística para todos los problemas que se vienen por el cierre de negocios que tienen que ver con el deporte", agregó.

Cabe mencionar que autoridades federales y estatales han informado que Acapulco no regresará a la nueva normalidad debido a la gran cantidad de contagios, además de que la población no entendió el mensaje para quedarse en sus casas y continuaban saliendo a cosas no escenciales, incluso a correr en la avenida costera Miguel Alemán.