Drones de vigilancia, la inversión inútil en Acapulco

Pese a que son una herramienta tecnológica inteligente y que pueden aprovecharse en materia de seguridad, los siete drones de vigilancia que fueron adquiridos desde hace más de tres años en la anterior administración municipal, no son utilizados actualmente en Acapulco y se encuentran descompuestos y uno de ellos desaparecido.

Estos drones, fueron adquiridos durante el gobierno del ex alcalde Evodio Velazquez Aguirre y sólo se utilizaron durante alrededor de un año, hasta principios del 2018, según fuentes de la secretaría de Seguridad Pública municipal.

En Acapulco en el mes de agosto, de acuerdo con el recuento de El Sol de Acapulco, se contabilizaron 32 homicidios dolosos, mientras que en lo que va del año suman ya 284 asesinatos en el puerto.

Tres de los drones estaban al servicio en colonias que eran identificadas como conflictivas, como la Emilia o Zapata, Ciudad Renacimiento, Las Cruces y Centro por el número de homicidios que se habían registrado, informó en ese entonces el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza.

De acuerdo con la información de fuentes oficiales, el dron que estaba en la Policía Turística desapareció luego que se realizará el inventario con la actual administración y no se encuentra en sus instalaciones.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Asimismo, el dron que estaba en la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, informaron las fuentes, se encuentra descompuesto; de igual forma están los drones asignados para la Policía Preventiva y que, según se informó, se deberían encontrar bajo resguardo en la SSP municipal.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes oficiales, los drones adquiridos no estaban registrados en la SSP municipal, por lo que no aparecieron en el inventario, si no estaban bajo el resguardo del Ayuntamiento debido a que, se explicó, fueron comprados al parecer con dinero de la administración en turno.

Tras la salida del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, informaron las fuentes, los tres titulares que asumieron el cargo después, no utilizaron los drones de vigilancia debido a que no los encontraron en la corporación policíaca y solo sabían de la adquisición.

La anterior administración municipal adquirió alrededor de siete drones de vigilancia y seguridad desde hace tres años y el 19 de abril del 2017, el jefe policiaco Sedano Romano informó que se trataba de una nueva estrategia en el puerto, donde en un principio habían adquirido tres drones.

Además, se indicó que el manejo de los drones que iniciaron a operar desde finales de abril del 2017, sería de forma mixta y que en su operación participaría el Ejército, la Policía del Estado y la extinta Gendarmería perteneciente a la Policía Federal, por lo que con la implementación de los drones en la estrategia de seguridad, buscaban abatir la delincuencia y bajar los índices de muertes en Acapulco.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Estos drones, que de acuerdo con fuentes de la SSP municipal, tuvieron un costo de más de 20 mil pesos cada uno, son dispositivos que eran manejados a control remoto, que tenían para 500 ciclos (carga) por cada pila y estaban equipados con cámaras de video y fotográficas, lo que les permitía captar imágenes desde las alturas en cualquier zona.

El 1 de mayo del 2017, el ex jefe policíaco informó que tres de los drones eran operados por el Ejército, principalmente en la zona suburbana de Acapulco; un mes después, el ex alcalde Evodio Velazquez, aseguró que con el uso de la tecnología de vigilancia estaba dando resultados al disminuir los homicidios dolosos.

Asimismo, el 28 de julio de ese mismo año, Sedano Romano había informado en ese entonces, que cinco de los siete drones que había adquirido el gobierno municipal, eran utilizados sólo para vigilar la zona turística, mientras que otro era usado por la Policía Preventiva y otro más por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

Sin embargo, tras consultar con fuentes en las dos dependencias, en la SSP municipal y de Protección Civil municipal, no se están utilizando los drones de vigilancia desde el año 2018.