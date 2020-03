Dos rutas piden incremento al pasaje en Acapulco: Piña Garibay

El director de Transportes del gobierno del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, informó que choferes de dos rutas, una del servicio urbano y la segunda del servicio colectivo, han externado la solicitud para que se incremente el costo del pasaje, por lo que realizaran los estudios correspondientes para determinar si es viable.

Entrevistado luego de realizar la entrega de cuatrimotos en sustitución de los caballos que tiran de las calandrias, el directivo informó que una de las solicitudes se ha hecho de manera formal y corresponde a los camiones urbanos que tienen la ruta hacia las unidades habitacionales Luis Donaldo Colosio y el Coloso, quienes manifestaron la necesidad de incrementar costos por la distancia del recorrido que prestan.

Así mismo, Piña Garibay mencionó que transportistas de taxis colectivos de la ruta Renacimiento, le propusieron verbalmente la solicitud, comprometiéndose a formalizarla en próximos días, sin embargo, el transporte publico en Acapulco mantiene elevadas las tarifas propuestas por la autoridad.

No tengo más que una solicitud del servicio urbano de los camiones que corren a Luis Donaldo Colosio y Coloso, y los taxis colectivos de Renacimiento que de manera verbal me dijeron que me iban a hacer llegar un documento donde están solicitando que se lleve a cabo el incremento”, dijo.

Cabe mencionar que el transporte colectivo en Acapulco realiza cobros indebidos diariamente, ya que, aunque la tarifa oficial es de 17 pesos, ellos llegan a cobrar hasta 20 dependiendo del trayecto que el usuario recorra, sin que los inspectores de Transportes hagan lo correspondiente para poner orden.

El director aseguró que se están atendiendo todas las denuncias de este orden a través de las redes sociales, así como de llamadas directas a las oficinas de la dependencia, aseverando que la ultima infracción realizada por el incremento de tarifas se realizó el pasado lunes 9 de marzo.