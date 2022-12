Discriminan a El Costeño en un hotel de Acapulco

El comediante acapulqueño Javier Carranza “El Costeño” fue víctima de discriminación en el Hotel Dreams Acapulco Resort, quienes le negaron el servicio y la atención en uno de sus restaurantes para desayunar.

El comediante, quien está en este destino de playa ofreciendo un Show de Medianoche junto con el comediante mexicano Edson Zúñiga Flores conocido como el “Norteño” en un hotel del Acapulco Dorado, relató a través de un video que difundió en redes sociales, que acudió al hotel Dreams a desayunar como lo hace cuando está en Acapulco pero no lo dejaron entrar.

En un principio agradece a los turistas por venir a su tierra al puerto de Acapulco, que está abarrotado de visitantes, y voltear sus ojos hacia este destino.

Pero dijo que se le antojó desayunar en uno de los restaurantes del hotel Dreams, pero le negaron el acceso porque sólo permiten la entrada a los huéspedes.

“Yo siempre había entrado a desayunar aquí a este hotel al Dreams que antes fue Hyatt Regency pero no nos dejaron entrar, hoy me negaron la entrada para el restaurante y que si no estoy hospedado aquí no puedo comer aquí”.

Comentó que incluso pidió una habitación para registrarse como huésped pero igual le negaron el servicio con el argumento de que no habían cuartos.

“No nos dejaron entrar hemos sido objeto de discriminación, una muchacha de nombre Karina me dijo que no hay desayuno y yo le dije que si hay desayuno y si hay buffet yo lo estoy viendo, pero prácticamente me han corrido del hotel Dreams de Acapulco”, comentó.

Javier Carranza "El Costeño", dijo que siempre habían acudido a desayunar a este restaurante del hotel Dreams, pero ahora no fue bienvenido y lo corrieron de la hospedería y de su propia tierra Acapulco.

En su transmisión muestra parte de la fachada del hotel donde dice que lo corrieron y se va con hambre, pena y tristeza y mejor recomendó que vayan a desayunar al hotel El Cano.

“Ojalá que está bonanza le sea duradera a mi pueblo, que esta temporada no se acabe , ojalá que no termine para que sigan dándose el gusto de derecho de admisión”, dijo el costeño en su transmisión y se subió a su vehículo.