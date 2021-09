Dirigentes políticos reprueban endeudamiento de Abelina

Tras criticar que la presidenta municipal electa, Abelina López Rodríguez, esté solicitando un préstamo antes de rendir protesta, dirigentes del PRI, PAN, PRD y MC, coinciden que mejor solicite a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría General del Estado, se haga una revisión financiera a la administración de la alcaldesa Adela Román Ocampo.

En entrevista por separado sobre la petición que hizo por escrito López Rodríguez, de solicitar 200 millones de pesos para iniciar su administración, inicialmente el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofio Ramírez Hernández, consideró que por principio debe sujetarse al marco legal.

"Si la preocupación es grande por el tema financiero, ojalá que también sea grande la voluntad para que se haga una auditoría al gobierno de Adela Román Ocampo, porque parte del quebranto financiero no es nada más por la falta de ingresos por concepto de la recaudación, sino por una muy mala administración", dijo.

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Elias Catalan Ávila, sostuvo que es incorrecta la petición de Abelina López, porque eso demuestra que el ayuntamiento que encabeza Adela Román, está en quiebra y lo que de debería hacer es solicitar mejor que se investigue el manejo de los recursos que se asignaron al municipio.

Porque no es posible que no haya dinero para cubrir los gastos de aguinaldos y demás prestaciones de los trabajadores, cuando se supone que está administración saliente era de no robar, no mentir y no traicionar, pero tal parece que están haciendo todo lo contrario, por lo que es necesario que se le haga una auditoría, precisó.

Mientras que el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco, Bulmaro Cabrera Rojas, admitió que los acapulqueños requieren que se les dote de agua potable y se mejore la recolección de basura, que justifica en parte que la presidenta municipal electa, Abelina López Rodríguez, esté solicitando un préstamo antes de que asuma el cargo, pero también es necesario que la Auditoría Superior del estado haga su trabajo.

Esto, porque la alcaldesa Adela Román Ocampo, tiene que rendir un informe sobre el estado que deja la administración y cuál es la deuda que va a heredar a López Rodríguez, quien, por cierto, ya dijo que le preocupa el adeudo que se arrastra con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el SAT.

Finalmente, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, aseguró que es muy mala señal que se pretenda endeudar al ayuntamiento antes de que se dé el relevo en la administración municipal, en relación a la petición de la alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, de solicitar un préstamo de 200 millones de pesos para iniciar su gobierno.

Por lo que opinó que lo mejor que debería hacer es esperar como recibe la administración y se transparente el ejercicio de la presidenta municipal Adela Román Ocampo, por lo que debe de solicitar que le haga una auditoría y no permitir que no se explique el lamentable estado en que deja al puerto de Acapulco.