Dirección de Ingresos condiciona pago de licencias de funcionamiento

El Presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas denunció que la dirección de Ingresos del Gobierno de Acapulco “atora” los trámites de pago de las licencias de funcionamiento 2022 pues los están obligando a pagar el 2021.

Recordó que durante dos años, bares y discotecas con espacio cerrado estuvieron cerrados, sin embargo aquellos que pudieron abrir cumplieron con el pago y se lo estuvieron otorgando cada vez que pasaba a sus establecimientos al ex coordinador de protección Civil municipal y bomberos, Cuauhtémoc Gayoso.

Dijo que en el 2021, en el gobierno de Adela Román cada mes el ex funcionario municipal, Cuauhtémoc Gayoso “los extorsionaba” y se le entregaba cierta cantidad por los negocios, por lo que los empresarios de bares y discotecas cumplieron y pagaron.

Lee también: Dueños de bares exigen al Ayuntamiento no se deslinde de dar seguridad

Señaló que “chueco o derecho” con “recibo o sin recibo” los dueños de bares pagaron 2021 a pesar de la pandemia.

“2021 no te lo debo (al ayuntamiento de Acapulco) quizás deba de octubre en adelante (que llegó la alcaldesa Abelina López ) a la administración actual y nosotros debemos de octubre, noviembre y diciembre y 2022 pero no te aceptan esos pagos porque quiere que se le pague todo 2021 cuando no fue el periodo gubernamental”.

Jesús Rivera Rojas, dijo que los empresarios de bares y discotecas quieren trabajar porque tiene que mantener los empleos y esa parte está “atorada”.

Comentó que ante la dirección de reglamentos y espectáculos no han tenido problemas y algunos bares tiene permisos tolerados pero han cumplido con su obligación y se les ha extendido el permiso por 12 meses.

Denunció que en la dirección de ingresos “atoran” los pagos y no hay una coordinación de parte de las autoridades municipales.

Señaló que no se van amparar y van a pagar lo que corresponde a partir de octubre a diciembre del 2021 y lo que corresponde al 2022, pero los meses anteriores ya lo pagaron a Cuauhtémoc Gayoso y si se embolsó el dinero, “no es nuestro problema pero ya pagamos”.

Por otra parte, el Presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas aclaró que dentro de sus agremiados no tiene establecimientos que operen como “After Hour”.

En la Asociación están afiliados 40 propietarios y reconoció que muchos no han pagado el 2022 porque le están exigiendo que paguen todo 2021.

Recordó que a pesar de la pandemia, los establecimientos de la vida nocturna se manejaron bajo horarios que no eran los correctos y pudieron sobrevivir.