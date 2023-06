Diputados locales de Tierra Caliente no han solicitado seguridad al Estado

El Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aseguró que los diputados locales de la región de la Tierra Caliente que no han asistido al Congreso de Guerrero a sesionar, no han solicitado seguridad al estado.

Diputados locales de la región de Tierra Caliente que el mes pasado denunciaron amenazas del crimen organizado se enlazaron vía virtual a la sesión de este martes del Congreso.

Los diputados del PRD, Elzy Camacho Pineda y Susana Paola Juárez, así como Adolfo Torales Catalán del grupo parlamentario del PRI sesionaron de manera virtual y forman parte del grupo de 11 políticos que, el mes pasado, denunciaron amenazas por parte de un grupo delictivo que operan en la Sierra de Guerrero y por lo cual temían pasar por la carretera federal Iguala-Altamirano, a la altura de Teloloapan.

En ese sentido, Ludwig Marcial recordó que desde el momento en que se habló con los diputados locales, que presuntamente recibieron amenazas, se les ofreció la medida de seguridad y el acompañamiento en el caso de que ellos así lo consideraran.

Sin embargo, no han recibido ninguna solicitud de los diputados para que se le pueda dar acompañamiento, y añadió que se respeta la decisión de que los legisladores locales no asistan a las sesiones del Congreso pero no es un tema que tenga que ver con el estado.

Lee también: Repunta pornografía infantil en Acapulco [Video]

“Nosotros lo que ofrecimos fue hacer el acompañamiento desde el municipio de donde radica en la Tierra Caliente a la ciudad de Chilpancingo y querer acompañarlos en la vuelta si es que ellos consideraban que al pasar por alguna ciudades pudieran correr algún riesgo, sin embargo no hemos recibido ninguna petición para que se haga este acompañamiento”, precisó.

El Secretario General de Gobierno aseguró que en las carreteras de la región de la Tierra Caliente hay seguridad y hay presencia de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional y hay bases del Ejército Mexicano.

Estado IEPC exoneró a dirigente de Morena

Dijo que se les ha ofrecido a los diputados locales que si requieren un acompañamiento extra se lo dan pero no lo han solicitado.

En otro tema, en cuanto a los hechos de violencia, el funcionario estatal comentó que han estado dialogando sobre la forma de cómo se van a reforzar la seguridad en las ciudades, principalmente en Chilpancingo e Iguala.

Añadió que en estos dos municipios la Policía del Estado está presentando un nuevo planteamiento de seguridad donde se tiene que reforzar con mayores elementos, sobre todo para la capital donde se ha presentado una mayor incidencia en estos días.