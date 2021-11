Difícil concretar retiro de la emergencia sanitaria en Acapulco

La Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propaeg), además que será difícil que el gobierno municipal de Acapulco pueda cumplir con el retiro de "la emergencia sanitaria" que decretó desde septiembre la Secretaría de Salud Estatal, porque aún persiste el acumulamiento de basura en colonias de Acapulco y cada día se complica el problema.

El Procurador Ambiental, Alfredo Gómez, dijo que el gobierno municipal de Acapulco sigue sin dar ese resultado que los acapulqueños y la ciudadanía requieren en el tema de resolver el problema de la falta de recolección de basura.

Lamentó que todavía se siga presentando varias denuncias, todas a través de redes sociales y ninguna de manera formal, de puntos negros de acumulación de basura en colonias de Acapulco en la zona urbana, sub urbana y partes altas, todas a través de redes sociales y ninguna de manera formal.

Sin embargo, están atendiendo las quejas de que aún prevalece los tiraderos de basura en Coloso, Colosio, Zapata, la Providencia, la Laja, en el centro de la Ciudad y en las partes altas del anfiteatro de Acapulco.

“Todavía está persistiendo el acumulamiento de basura en la ciudad y no ha tenido el municipio la capacidad de recolección de la basura y la gente sigue todos los días ya cualquier hora tirando la basura por no tenerla en su casa a pesar de qué el municipio ha pasado un calendario de los días que pasará el camión recolector y no ha sido al 100% ese servicio y aunado a eso todavía la Secretaría de salud del gobierno del Estado tiene la emergencia sanitaria al municipio y ya tiene varios meses desde el mes de septiembre ” , precisó.

La Propaeg dio a conocer que el día sábado se recorrieron varios puntos negros en Acapulco y se tomaron algunas evidencias donde persiste este problema de la basura.

“No veo manera de cómo el Ayuntamiento de Acapulco pueda retirar esta emergencia sanitaria, que le decretó la Secretaría de salud del Estado, y lo que podemos hacer para apoyar el Ayuntamiento es mandarle las evidencias en donde están estos puntos negros para que acudan a través de servicios públicos y saneamiento básico y recolecte estos desechos ”

El procurador ambiental informó que la multa por no cumplir con está emergencia sanitaria, se volvió a reactivar con esta nueva administración, y asciende a más de 850 mil pesos, que oscilan en 10 mil salarios mínimos, además de que mantiene una sanción por recomendación.

“Estamos juntando evidencias y estamos viendo diferentes puntos que todavía no han sido resueltos y otros ya se retiraron, pero la basura se genera todos los días y entonces sigue todo el problema y estamos esperando ver qué va a hacer el municipio y si no el procedimiento continúa así como la multa y vamos a retirarla hasta que se cumpla con esta alerta ”

Dijo que desconoce el plan de trabajo que tiene el municipio sin embargo ha visto que hay una descoordinación por parte de las dependencias municipales para poder cumplir con la recolección de basura, "si está complicado que se levante la emergencia sanitaria al Ayuntamiento de Acapulco".

Explicó que la sanción que se le puede aplicar el Ayuntamiento por no cumplir la recolección de basura puede ser de recomendación y además de la multa.

Recomendó al gobierno municipal enviar un plan de trabajo a la Secretaría de Salud donde se comprometan a levantar la basura que hay en diferentes colonias de Acapulco y dar un plazo de más de una semana para que el municipio quede al 100% limpio y se le pueda retirar esa emergencia sanitaria.

Aplicando un plan de trabajo de limpieza de puntos negros en Acapulco, la secretaria de Salud Estatal podrá hacer un recorrido y al ver que se ha cumplido podría retirar la emergencia sanitaria.