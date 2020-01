Deuda financiera del Ayuntamiento podría afectar presupuesto de egresos 2020: Javier Solorio

El síndico administrativo y patrimonial del Ayuntamiento, Javier Solorio Almazán, afirmó que el presupuesto de egresos 2020, podría verse afectado, por la deuda de más de 450 millones de pesos que tiene el municipio desde administraciones pasadas con una sucursal bancaria.

En conferencia de prensa en la cual también hizo un llamado a los militantes y dirigentes de Morena, a no prometer un futuro político a los malos personajes del pasado para el próximo proceso electoral, Solorio Almazán, explicó que solo en diciembre del 2012, la administración en turno, pidió un préstamo de 80 millones de pesos, los cuales no cubrió dejando esta deuda. Local Comparece ante contraloría ex secretario de finanzas Merced Baldovino

“Hubo dos administraciones que pidieron prestamos económicos, y no se preocuparon por pagarlos en el tiempo que estuvieron, sino que dejaron esta deuda que será hasta por 20 años, y ahora representa un riesgo para que no se tenga un buen presupuesto de egresos para este 2020”, expresó el sindico municipal ante los medios de comunicación.

Explicó que, por esta deuda millonaria, el actual gobierno, está cubrieron un pago superior a los cuatro millones de pesos, de los cuales la gran parte de estos van a los intereses que existen con el banco, y muy poco a capital, por lo que es urgente que este año, se haga una restructuración para que no se sigan pagando tantos intereses, e incluso se vea la posibilidad de pagar en menor tiempo posible.

Por otro lado, al referirse al tema político, Javier Solorio Almazán, hizo un llamado para que, en Morena, no sé prometa futuro político a los peores personajes del pasado, y agregó que Movimiento de Regeneración Nacional, estaría equivocándose si en el 2021 camina con los mismos errores del pasado.

Agregó que los llamados a la unidad al interior de Morena, deben de ser hechos por los consejeros que están al frente de este instituto político, y no por quienes traicionaron el proyecto de nación que encabezó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso anterior.