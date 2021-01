Destituirán a funcionarios del ISSSTE que se vacunaron contra el Covid-19 de forma indebida

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que, los funcionarios que de vacunaron de forma indebida contra el Covid-19 en Acapulco serán cesados de sus cargos en los próximos días.

Los trabajadores de confianza que se aprovecharon de sus cargos para vacunarse son: la subdirectora administrativa, Liliana Hernández Pinzón y su chofer; el subdirector Médico, Oscar Escalera Del Valle; el jefe de mantenimiento, Alejandro Gómez Islas; el coordinador de Recursos Humanos, José Luis Rendón y el de servicios generales.

El director de este órgano de control, José Febo Trujeque, lamentó está situación, y aseguró que, no debe existir influyentismo para aplicarse el biológico ya que está destinado para el personal de salud que está en la primera línea.

"No permitiremos el influyentismo en esta institución y no volverá a pasar lo mismo, se procederá contra los funcionarios que no respeten los lineamientos", advirtió.

Todas las personas vacunadas están relacionadas con el regidor de MORENA, Ilich Lozano Herrera, toda vez que, la subdirectora administrativa es su esposa, además que su madre, Rosario Herrera Ascencio, se desempeña como directora administrativa del hospital de Especialidades del ISSSTE en Emiliano Zapata, Morelos.