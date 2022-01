Despide Abelina López a titulares de Saneamiento Básico y Catastro

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez anunció que pidió la renuncia a los titulares de Saneamiento Básico y Catastro Pascual Díaz López y Jaime Galeana Alvarado, respectivamente.

Entrevistada en la terminal marítima, explicó que la sociedad exige los servicios básicos y en Acapulco aún hay 20 puntos de basura que no han sido controlados y ella debe redoblar esfuerzos, destacó que están haciendo una evaluación de resultados no al impulso.

López Rodríguez informó que en próximos días sostendrán una reunión con Cofepris, “vienen a exigirme que no haya basura no quieren los puntos negros por ningún lado qué tengo que hacer yo actuar porque a mí me presionan”.

Lee también: Recorren Ayuntamiento y Copriseg puntos de basura ya erradicados

Dijo que no hablan mal del funcionario “dicen la que no está dando resultados es Abelina, con mucha humildad creo se arman estrategias, pero si no hay resultados hay que buscar formas como la exigencia se puede corregir”.

Detalló que la alerta sanitaria sigue y no la quitarán hasta en tanto no se controlen los puntos negros y reconoció que no son los ciudadanos quienes tiran gran cantidad de basura, sino camionetas que recogen los desechos en hoteles, comercios y restaurantes, “se les hace fácil tirarlo ahí en vez de llevarlo al relleno sanitario”.

Agregó que el día 28 sostendrán una reunión para iniciar una jornada de limpieza al medio ambiente y eso lleva el tema de la basura, las playas, el agua y la salud.

Por otro lado, adelantó que se le pidió la renuncia también al director de Catastro Jaime Galeana Alvarado, la cual se hará efectiva el primero de febrero, “agradezco su estancia y que nos haya ayudado, pero aquí estamos todos a la exigencia del pueblo”.