Designan a nuevo Subteniente de Infantería del Ejército Mexicano

Pensativo, saludando desde su silla de ruedas a la Bandera de México y a los comandantes de las Fuerzas Armadas, así llegó Juan Carlos Corral Ortiz, a las instalaciones de la Novena Región Militar en Acapulco para recibir el cargo honorario como subteniente de Infantería.

Juan Carlos, es un joven de apenas 21 años de edad, quien en el 2018 sufrió un fatal accidente mientras cargaba garrafones con agua en su casa, cayó desde tres metros de altura y se fracturó el cráneo, estuvo apunto de morir, pero gracias a los médicos que lo atendieron y a las cirugías que ha recibido ha salido adelante.

"Sufrí una caída mortal me caí de un segundo piso cargando un garrafón con agua, caí de pura cabeza aproximadamente como de tres metros de altura, eso fue el 12 de abril del 2018, me rompí todo el lado derecho del cráneo y me pusieron una placa", expresó Juan.

El Ejército Mexicano este martes le entregó el cargo honorario como subteniente de infantería el cual se comprometió a ejercer con lealtad a la patria y se colgó la medalla con sus iniciales, además recibió aplausos y el reconocimiento de sus ahora nuevos compañeros.

Antes de la tragedia, Juan Carlos estudiaba la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), donde ya no pudo volver debido a su incapacidad, pero aún con ello dijo tener las fuerzas para salir adelante en lo que ahora le toca vivir.

"No me gustaba mucho el Ejército, pero aquí estoy, gracias a mis padres y al profe que me han ayudado a salir adelante, a los jóvenes les digo que le echen ganas es muy hermoso superarse que nunca se den por vencidos", señaló.

Juan Carlos, recibió de manos del Comandante de la 27 zona militar de Pie de la Cuesta, Federico San Juan Rosales, su condecoración y el reconocimiento de ahora pertenecer a las fuerzas armadas, puesto que dijo desempeñará con valor y lealtad a la patria.