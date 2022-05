Desconocen condóminos beneficios para reducir sus créditos

La ex dirigente de los vecinos de la Unidad Habitacional El Coloso, Maribel Helguera, reprochó que no haya una campaña de difusión sobre el anunció de que las hipotecas de los departamentos se pueden cambiar los créditos de salarios mínimos a pesos.

Lo anterior lo expresó en respuesta a la declaración que hizo la delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),Talina Sámano Calderón, quien anunció que los derechohabientes ahora podrán pagar su hipoteca a través de créditos de salarios mínimos pero ahora podrán reconvertirla a pesos y terminar las deudas impagables e históricas.

Lee también: Enfrenta Guerrero déficit de 180 mil viviendas

Esto, porque aseguró que la mayoría de los trabajadores que adquirieron sus viviendas desconocen totalmente este beneficio, "los pocos que han tenido acceso a esta campaña, si así se le puede llamar, son los que tienen acceso a las redes sociales".

La ex líder condominal, Maribel Helguera, aclaró que, no crítica estos beneficios, sino que no se disperse la información para que llegue a los trabajadores que están pagando sus viviendas, algunos, incluso, han tenido que abandonar sus departamentos por resultar impagables sus créditos.

Algunos departamentos han sido desocupados por sus propietarios por ser inhabitables./ Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

Por cierto, denunció que aquellas etapas que resultaron con daños físicos por el sismo del pasado 7 de septiembre, no han sido atendidos y algunos departamentos han sido desocupados por sus propietarios por ser inhabitables y se han ido a rentar.

Otro problema, igual de importante, es que quienes han terminado de pagar sus créditos no pueden obtener sus escrituras, porque según no le han validado la firma a la delegada, para poder entregar este documento a los propietarios de sus viviendas.