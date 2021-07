Desconoce alcaldesa si Acapulco regresará a clases presenciales

La alcaldesa Adela Román Ocampo afirmó que ante el alza de contagios por el Covid-19, no se puede definir si Acapulco está o no en condiciones para regresar a clases presenciales al finalizar el mes de agosto.

En entrevista, dijo esperar que para el mes de agosto las cosas cambien, porque incluso, se tiene el conocimiento que se podría regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico.

"No podemos definir en este momento, porque falta un mes para saber si Acapulco está o no en condiciones para el regreso a las clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy preocupado con el tema, debido a que no es lo mismo, aún cuando se tenga toda la estructura para seguir en clases virtuales, que estar en las escuelas con los maestros", expresó.

Agregó que se debe de hacer antes de un regreso a clases presenciales un diagnóstico para saber en qué condiciones están las escuelas, esto en lo que corresponde a Acapulco.

Por otro lado, al referirse al tema de la pandemia y los contagios de Covid-19, dijo que en Acapulco se tiene una situación de salud muy grave.

"El llamado que he realizado de manera permanente es que la sociedad se cuide, que acuda a vacunarse, porque entre más gente esté vacunada se podrán reducir los casos positivos", precisó.

Recalcó que se está en una situación muy grave en Acapulco porque hay gente irresponsable que no se quiere vacunar y es la que está ocasionando los contagios.