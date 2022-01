Desconfían empresarios para denunciar extorsión

La Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo en el estado (Fecanaco), dijo que es muy complicado denunciar cuando son víctimas de extorsión pues no hay confianza en las autoridades de la Fiscalía de Guerrero y temen los empresarios sufrir represalias.

El presidente de la Fecanaco Alejandro Martínez Sidney, lamentó el ataque que sufrió el propietario de una taquería, ubicada frente a la playa Tlacopanocha por parte de dos sujetos armados

Dijo que la situación del delito de extorsión ha venido en escalafón y él como dirigente empresarial ha tratado de buscar los mecanismos con los socios de la cámara para que presente las denuncias, “pero no tienen confianza en las instituciones que se dedican a procurar la justicia en su mayoría”.

Insistir que se necesita la Unidad Especializada del delito de extorsión donde existen las condiciones y garantías para las víctimas, así como la secrecía y lugares donde haya confianza de la ciudadanía de interponer una denuncia.

Recordó que en años pasados denunciar la extorsión era una sentencia de muerte pues hubo casos de empresarios que lo hicieron y después fueron asesinados en sus establecimientos.

“Sí es un tema (extorsión) que causa mucho escozor por las acciones y si no tenemos denuncias es porque no se hace por temor para no tener represalias”.

Martínez Sídney, reveló que en el paseo del pescador y el malecón a todos los propietarios de barco han decidido pagar la cuota para evitar represalias, pero cuando se les toca el tema no quieren ni abordarlo.

“Es un tema de buscar los mecanismos, nosotros lo que hemos venido planteando es que se denuncian esas extorsiones, la verdad es que en el paseo del pescador y el malecón a todos los propietarios de barco han decidido pagar la cuota para evitar represalias y pues no quieren ni siquiera tocar el tema cuando uno los aborda, si necesitamos crear condiciones para esas denuncias”

Lamentó que hasta el momento no hubo ningún resultado por parte de la fiscalía de justicia, ni en las investigaciones ni tampoco hay detenciones. Señaló que si han surgido más denuncias de extorsión pero sólo son públicas.

“La Fiscalía busca que las denuncias se hagan a través de las cámaras empresariales pero no se tiene el equipo legal y de infraestructura, se puede un acompañamiento pero acudir con las autoridades no les genera la confianza ponerla”, insistió.

No hay denuncias formales

El Secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Maximiliano Serrano Pérez informó que no hay ningún informe oficial del delito de extorsión en el Acapulco.

Así también negó que el día de ayer se presentó un hecho de extorsión, en la playa Tlacopanocha, ubicada en la zona tradicional del puerto, en dónde presuntamente un sujeto con una pistola llegó a extorsionar al propietario de un restaurante de tacos y esté se defendió con un arma de fuego.

Dijo que no tienen conocimiento de que los hechos han ocurrido, “no tenemos conocimiento de eso “el dueño de la taquería como usted bien dice no ha informado, no hay una denuncia como tal, sin embargo, de parte de la Fiscalía, se sigue invitando a la ciudadanía a que denuncien cualquier acto de extorsión”.

Serrano Pérez dijo que un día antes se había reforzado el área porque se le informó que había hombres armados, “desde luego ese día no se detuvo a ninguna persona, estamos en espera de las investigaciones de la fiscalía para tener conocimiento de qué fue lo que sucedió ahí”.

Ante la noticia que se difundió acerca de que presuntamente policías municipales asesinaron a un pasajero de un taxi colectivo amarillo, explic ó que había un puesto de control y preventivo en la colonia la Garita, “un taxi llevaba a un pasajero y el pasajero al notar la presencia de los policías, tratar de amedrentar al conductor y al bajarse de la unidad, el copiloto empezó a disparar a los elementos”. Local

El hecho fue el sábado, policías municipales repelieron la agresión por un civil a bordo de un taxi colectivo y dejaron muerto al agresor.

Detalló que al menos cuatro impactos recibieron los policías municipales, posteriormente personal de la policía municipal en coadyuvancia con la Secretaría de Marina repelieron la agresión y como resultado el agresor murió.