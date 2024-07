Descarta Salud Municipal casos de Covid-19 en Acapulco

El director de salud municipal Aniceto Leguizamo Dimas descartó contagios de Covid-19 en Acapulco, sin embargo, advirtió que se tendrá un repunte por la llegada masiva de visitantes al puerto, por lo que recomendó adoptar las medidas de higiene correspondientes.

Entrevistado al término de la sesión semanal del Grupo ACA, donde realizó la ponencia "Incremento de Covid y dengue en el Puerto de Acapulco", Leguizamo Dimas reconoció que el dengue sigue siendo una de las principales enfermedades transmisoras ante la falta de apoyo por parte de la ciudadanía.

“Los casos de Covid se mantienen controlados, no se ha salido de control, en comparación a los meses del año pasado el número de casos es mucho menor. No tenemos porque alarmar a la gente, pero el Covid tiene picos durante el año de manera natural, el Covid existe no se va a ir nunca en este momento se espera que haya una alza por la temporada vacacional”.

Detalló que por los síntomas se tienen casos sospechosos, no obstante, la mayoría de las personas presentan un cuadro clínico de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dificultad en vías respiratorias y por ello, se piensa que es sospechoso.

Aniceto Leguizamo informó que se tienen registrados de 7 a 10 casos por semana, sin embargo, descartó que haya personas hospitalizadas, solo son casos ambulatorios, y los niños y adultos siguen siendo los más vulnerables.

“A principios del año estaba muy alto, y Guerrero, como tal en global hay casos de dengue pero en Acapulco, se mantiene en la misma meseta está controlado, sin embargo no quiere decir que en próximas semanas no vaya a ver incremento de casos por las lluvias”.

Finalmente informó que la mayoría de los casos por el mosco transmisor son en las colonias Progreso, Renacimiento Barrios históricos, la Venta, donde realizarán una intensa jornada de abatización y fumigación.