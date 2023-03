Descarta Félix Salgado participar en elección del 24

El senador de la república por Morena, Félix Salgado Macedonio, pidió que lo descarten para participar en el proceso electoral del 2024, porque no aspira a ningún cargo de elección popular, ni a la relección.

En una publicación difundida en redes sociales, el ex aspirante a gobernador, pidió trabajar por la patria porque en Guerrero ¡LA PATRIA ES PRIMERO! y resaltó “para que no quede duda alguna, no aspiro a ningún cargo de elección popular para el proceso 2024”.

“Soy seguidor de Francisco Ignacio Madero González, de Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Vicente Guerrero Saldaña, Nicolás Bravo Rueda, Hermenegildo Galeana de Vargas y Andrés Manuel López Obrador. Les quiero mucho y me siento orgulloso de ser parte de ese gran equipo y familia. Todos a trabajar por la patria, porque en Guerrero, ¡LA PATRIA ES PRIMERO!

Entrevistado vía telefónica, sin embargo, dijo que para el 2027 no se encarta ni se descarta porque mantiene firme su intención de ser aspirante a gobernador de la entidad.

¿Pero, que tal el 2027, ahí no se va a descartar?

"Relaja la raja”, comentó el integrante de la cámara alta.

Salgado Macedonio ha sido dos veces candidato a la gubernatura de Guerrero por el PRD y en la pasada elección del 2021, le fue retirada la candidatura y su hija, Evelyn Salgado Pineda, fue designada aspirante al gobierno de la entidad por su partido, Morena y ganó las elecciones pasadas.