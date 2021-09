Descargan empleados de hotel aguas negras en playa El Secreto

Empleados del Hotel Park Royal realizaron una descarga de miles de litros de aguas negras que quedaron marcadas en la arena dorada de la playa “El Secreto”, ubicada en el fraccionamiento Brisas Guitarrón.

Cerca de las 04:15 de la tarde, inició la labor de los trabajadores acapulqueños, que son empleados de un gerente originario de Sonora y que fueron testigos de la nueva descarga de contaminación que se realiza en dicha hospedería ante los ojos de decenas de bañistas que se encontraban en el balneario.

El escurrimiento provocó el enojo de un visitante, quien pidió hablar con el gerente de la hospedería ya que solicitó frenar la contaminación, sin embargo el directivo se ufanó en decir que contaba con el permiso del Ayuntamiento y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) para seguir vertiendo los desechos.

Turistas no soportaban el hedor de las aguas negras. /Foto: Captura de video | El Sol de Acapulco.

El vacacionista tuvo que subir hasta un vigésimo segundo piso a hablar con el gerente del hotel Park Royal y, de acuerdo con el denunciante que pidió omitir su nombre, el administrador presumió tener “un acuerdo con el municipio”, y le dijo además que “puede echar los desperdicios al mar que se me pegue la gana”.

Lee también: Descargan en Playa Papagayo aguas negras de cárcamo

La descarga de los residuos pestilentes se hizo a pesar de la presencia de los turistas que se encontraban en los camastros, hasta donde les llegó el hedor de los desechos que contaminaron esta playa.

Desde el interior de la hospedería fluía el fétido líquido. /Foto: Captura de video | El Sol de Acapulco.

Con base a las declaraciones, el encargado del hotel le dijo que la playa era de su propiedad por la concesión del hotel y le mandó a tres elementos de seguridad para sacarlo de la hospedería.

El turista dijo sentir preocupación por las descargas, ya que eso ahuyenta al turismo en Acapulco y consideró que debido a la forma de actuar del gerente, no es la primera vez que suceden estas descargas de aguas negras y fluidos contaminantes a la playa El Secreto, en el Fraccionamiento Brisas Guitarrón. “Los turistas ya no vienen por la contaminación, no por la inseguridad”, consideró.

La contaminación continúa en playa El Secreto. /Foto: Captura de video | El Sol de Acapulco.

Cabe mencionar, que El Sol de Acapulco ha evidenciado la contaminación que se registra en la citada playa, derivado del desperfecto de un cárcamo que se averió hace varios años y por el cual, escurrían las aguas negras a esta playa de Acapulco.

Personal de Semaren, Profepa, Semarnat y Ecología Municipal, así como CAPAMA, han realizado revisiones en la zona y ordenado reparar las descargas para evitar la contaminación que sigue sin frenar en esta zona de la ciudad.