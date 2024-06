Derechohabientes de Infonavit exigen el pago de subcuenta

Derechohabientes de Infonavit bloquearon por dos horas y media el bulevar de Las Naciones en demanda de que la delegación los atienda y les otorguen el pago extraordinario de su subcuenta de vivienda por el huracán Otis.

Este programa extraordinario del retiro de la subcuenta de vivienda concluye el viernes 28 de Junio para los usuarios con un registro patronal de Acapulco, excepto los foráneos.

Afuera de las instalaciones de la delegación de Infonavit, derechohabientes que argumentaron que tiene más de 15 días acudiendo a tramitar el retiro de la sub cuenta de vivienda bloquearon el bulevar de Las Naciones en los dos sentidos, debido a que con el argumento de que no había sistema no eran atendidos.

Algunos derechohabientes que venían de colonias como La Jardín, Las Cruces, la Venta y Emiliano Zapata acusaron a las autoridades de la delegación de Infonavit de ignorarlo y no atender sus trámites.

“Nos citaron y estamos desde las 04:00 de la mañana porque el día jueves que venimos nos dijeron que no había sistema y así nos traen dando vueltas”, señalaron.

Más de 200 personas molestos se unieron para bloquear la vía de comunicación que conduce al aeropuerto y al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y Tránsito Estatal para apoyar a controlar el caos vehicular que se registro por dos horas y media.

El gerente del área de crédito, Emilio Cohen dijo que atendería aquellos que tienen número de registro patronal de Acapulco el cual el plazo concluye hasta el 28 de Junio.

Los foráneos el plazo concluyo el 21 de Junio.