Denuncian turistas cobros excesivos de estacionamiento

Turistas nacionales denunciaron que, sujetos desconocidos les cobran hasta 100 pesos por estacionarse en la vía pública en la zona de Caleta y Caletilla y los amenazan que de no pagar no se harán responsable de daños a sus vehículos.

Al iniciar la temporada vacacional decembrina, grupos de personas la mayoría originarios de la Ciudad de México, se hacen pasar por franeleros y se colocan en las calles con más afluencia, donde exigen un pago por estacionamiento de forma ilegal.

A pesar que está situación ha sido reportada a las autoridades, no se ha hecho nada para solucionar este problema que se extendió a la zona Diamante, donde en esta época comienzan a cobrar hasta 100 pesos por carro.

"Nos estacionamos en la calle y se nos acercó está persona y dice que cuida los carros que son 100 pesos, se los tuvimos que pagar porque si no dijo que no se hacía responsable de daños al vehículo y no queremos le rompan un cristal", dijo Diana López, turista de Puebla.

Las zonas donde operan estás personas además de Caleta es en el área cercana a Revolcadero, Puerto Marqués, Barra Vieja y accesos de playa en la zona Dorada del puerto, donde la Policía Turística no ha podido combatirlos.