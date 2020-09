Denuncian transportistas que no recibieron créditos del gobierno federal

Transportistas de diversas organizaciones en Acapulco acusaron al gobierno federal de engañarlos en el tema de créditos a la palabra, toda vez que, enviaron documentación pero los apoyos de seis mil pesos no salieron y nadie les da la cara para explicarles la razón.

En conferencia de prensa, los inconformes también se quejaron de que el gobierno del estado no les permite pagar la renovación anual de sus concesiones, porque les exigen que registren un vehículo por cada juego de placas.

El presidente de la Asociación de Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero (ASTEG), Juan Miguel Castillo Zamora, señaló que, el delegado del gobierno de México, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, no les ha dado la cara para explicarles porque no salieron sus créditos, cuando de comprometieron a apoyarlos.

"Tenemos tres meses solicitando el apoyo de los créditos y nadie nos responde, son más de mil compañeros los que entregaron sus documentos y ahora tenemos que los papeles los vayan a mal utilizar o a decir que ya recibimos el dinero", explicó.

Por su parte, el presidente de la Agencia de Transportistas del Estado de Guerrero (AGTREG), Omar Reyes Campos, señaló que más de 14 mil transportistas en Acapulco no han podido pagar su refrendo anual porque el jefe de servicios vehiculares de la Secretaría de Finanzas, Marco Antonio Oropeza, no se los permite y está exigiendo requisitos que no pedían desde hace cinco años.

Los trabajadores del volante advirtieron que, si no les resuelven ambos problemas se organizarán para manifestarse en las calles hasta que sean recibidos por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y el gobernador, Héctor Astudillo Flores.