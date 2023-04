Denuncian supuesta negligencia médica en el hospital de El Quemado

Padres del menor Santiago Maximiliano de 6 años de edad denunciaron falta de empatía y profesional por parte del personal del Hospital General El Quemado ubicado en Acapulco.

En conferencia de prensa en el zócalo del puerto la señora Claudia Patricia Bustos y Pablo García Carmona padres del menor informaron que su hijo fue un intervenido quirúrgicamente debido a una apendicitis y una “supuesta lesión en la vejiga”, hecho por el cual le colocaron una sonda para que el pequeño pudiera expulsar la orina acumulada situación que no pasó.

Después de casi hora y media subieron médicos de atención pediátrica para cambiarle la sonda, a los dos días (el jueves) comenzó la misma situación y nos dijeron lo mismo que ellos no podían meter mano, que eso lo tenían que revisar los de cirugía, el área de pediátrica solo se hacía responsable de la operación de apéndice, ellos no se hacían responsables de las lesiones en la vejiga porque eso lo había causado cirugía y las enfermeras tenían órdenes de no tocar la sonda”, explicó.

Claudia Patricia añadió que su hijo sufrió daño psicológico, físico y emocional ya que al no tener conocimiento los médicos de que su pequeño padece de déficit de atención, algunas ocasiones los mismos tratos médicos le provocan crisis severas.

Los padres solicitaron la intervención de las autoridades de la Secretaria de Salud para que revise el caso y se sancione al personal médico que no brindó la atención médica para su hijo, debido a que varias enfermeras se negaban a checar la sonda por temor a causar algo grave.

La madre de Santiago mencionó que ante las desatenciones por parte del personal de salud del hospital de El Quemado, los últimos cuidados y tratamientos los realizó en un hospital privado, además de valorar si en próximos interpondrán una queja en las oficinas de Arbitraje Médico.

Finalmente los padres pidieron a las autoridades estatales se capacite a las enfermeras y no tomen las cosas a la ligera y crean que solo “son berrinches” de los menores.