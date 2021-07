Denuncian más nueve meses sin servicio constante de agua en calle Zaragoza

Más de 165 familias de la calle Zaragoza en el centro de la ciudad, y 25 mil de por lo menos ocho barrios históricos, han vivido un verdadero calvario desde hace nueve meses que el gobierno municipal, no termina con la pavimentación de dicha calle.

Ricardo Maravilla Martínez, vecino de la calle Zaragoza, dijo que en estos nueve meses en que el ayuntamiento, no ha concluido con los trabajos de pavimentación, las miles de familias que viven en siete o ocho barrios históricos del centro de la ciudad, no tienen un servicio constante de agua potable, se tiene una calle parchada, no hay servicio de recolección de basura, y no pueden accesar con sus vehículos a sus propiedades. Local Rehabilitan semáforos afectados por las últimas lluvias

Indicó, que ya no es una necesidad que la obra de pavimentación de la calle Zaragoza se concluya, ahora, es una exigencia para que la alcaldesa Adela Román Ocampo, termine el trabajo que desde el pasado mes de octubre se inicio.

"CAPAMA uno o dos días cuando protestamos, envía el agua y luego la quita por más de una o dos semanas, además ya tenemos en la calle fluidos de aguas negras, y esto ya se hizo un problema de salud pública tanto para niños y adultos, algunos de estos, ya están sufriendo enfermedades gastrointestinales", expresó.

Indicó que en la obra de la calle Zaragoza, hay un trabajo mal hecho, hay desperfectos y esto representa un problema de corrupción.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Añadió que entre los barrios afectados, se encuentran la Cuerería, El Pozo de la Nación, Las Crúcitas, El Hospital, La Iguana, El Capire, Calzada Pie de la Cuesta, Puentes Alto, Aldama entre otros más.

Advirtieron que si no hay una solución, acudirá una comisión de vecinos a la Ciudad de México, para denunciar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera las irregularidades que se están cometiendo en Acapulco.