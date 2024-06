Denuncian extorsión a maestros de nivel preescolar en Acapulco

Maestros de nivel preescolar de la zona rural del municipio de Acapulco son extorsionados por grupos de la delincuencia organizada a través de llamadas y mensajes de texto.

La jefa de sector 04 Margarita Nava Muñoz denunció que los maestros se encuentran en una situación de crisis de seguridad ante estos amagos.

Durante su participación en la sesión del Grupo Aca denunció la extorsión a través de llamadas y mensajes que continuan siendo objetos 5 profesores.

Mis directoras están recibiendo llamadas y están viviendo una situación tan dolorosa y angustiante.

Margarita Nava Muñoz, jefa de sector 04





Dijo que se le ha hecho conocimiento al secretario de educación Marcial Rodríguez Saldaña con la posibilidad que lo exponga a las autoridades estatales y lo plantee en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, no obstante, no ha tenido respuesta.

Por lo anterior, Nava Muñóz puntualizó que acudirá con altos mandos de la Secretaria de la Marina para que le envíe resguardo a sus instituciones educativas, porque no puede retirar a su personal como sucede en el municipio de Coyuca de Benítez, quienes fueron robados a mano armada dentro de la escuela.

“El retirarlos no es la solución, los niños no tienen la culpa, en Coyuca los retiran porque no hay una solución”.

Cabe recordar que la jefa del sector 04, coordina 180 planteles en 15 zonas del puerto y en el 2018 alzó la voz para denunciar la misma situación, hechos que se continuan viviendo.