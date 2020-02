Denuncian calandrieros intimidación de Transportes

Concesionarios y conductores de calandrias de Acapulco que no han firmado el acuerdo de sustitución de los caballos con el gobierno del estado, se quejaron de que inspectores de la dirección técnica de Transportes iniciaron una campaña de hostigamiento e intimidación en su contra, con presuntas amenazas mientras prestan el servicio a los turistas en la avenida costera Miguel Alemán.

El presidente de la Unión de Permisionarios y Conductores de Calandrias, Orlando Vallejo Guadarrama, quien representa a 30 concesionarios que se han negado a firmar el documento, informó que desde el pasado lunes por la noche el personal de la citada dependencia comenzó a detener a los conductores de los carruajes cuando estos prestaban el servicio, para presuntamente amedrentarlos con el retiro inmediato de la concesión. Local Turistas de la Ciudad de México agreden a fotógrafo mientras realizaba su labor informativa

El dirigente reiteró que no signaron con la autoridad debido a que el oficio fue modificado y en él se restringe el horario de servicio y el lugar donde podrán trabajar una vez que dejen los caballos, además de que se omitió que en un lapso de un año para ver el funcionamiento y mejorar el vehículo, lo cual, a su consideración, vulnerará su actividad.

“El personal de Transportes no permitían el paso a los compañeros que iban con turismo, les valía y los paraban a fuerza para empezarles a decir que les avisaran a sus patrones que, si no firmábamos este martes, el día jueves empezarían a quitar los caballos a la fuerza y a las carretas nos iban a quitar las concesiones, no es posible que tengamos un gobierno represor”, indicó.

Vallejo Guadarrama aseguró que han llevado su movimiento por la vía pacífica, pero advirtió que podrían tomar la protesta si se materializa el retiro por la fuerza de los animales, ya que, aseguran, se perderá la fuente de empleo que han mantenido por más de 30 años.

Cabe mencionar que el pasado sábado un total de 23 concesionarios firmaron el mencionado acuerdo, por lo que la autoridad estatal informó que se podía actuar en contra de quienes no lo hicieron por desacato a la Ley de Bienestar Animal.