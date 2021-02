Denuncian aumento de precio al kilo de tortillas en Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata

Vecinos de las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata, denunciaron que en plena pandemia industriales de la masa y la tortilla han incrementado el precio del kilogramo del producto, afectando más la precaria economía de las familias que no tienen trabajo debido al cierre de negocios como medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19.

Uno de los quejosos, Eduardo López Sotelo, dijo que la acción de los molineros se da “en total impunidad y con la gran necesidad de la población”, sin que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tome cartas en el asunto, porque se ha convertido en un enorme elefante blanco. Estado Aumenta precio del kilo de tortillas en Chilpancingo

“Sin ningún escrúpulo, olvidándose de ser solidarios en esta época de crisis de salud y económica. El costo está en 21 pesos por kilogramo. Con básculas no autorizadas de las antiguas, deben ser digitales”, mencionó.

López Sotelo, denunció que aunado a que no despachan los kilos de a kilo, en las tortillerías de ambas colonias no se adoptan las medias de higiene, el personal no usa cubrebocas, además de que manipulan dinero y con esa misma, sin lavarse las manos te despachan las tortillas.

Abundó que en algunos de estos negocios han observado que los empleados toman bebidas alcohólicas dentro del local y ponen música con alto volumen y así se ponen a trabajar.

Hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que no sigan indiferentes y sin aplicar la ley ante las denuncias de la población que se encuentra “en la indefensión total”.

Señaló que es urgente la aplicación de un operativo y sanciones a las tortillerías que están aumentando el costo del kilogramo de tortillas en estas y otras colonias del puerto para evitar que la sociedad siga siendo más afectada por voraces empresarios del sector.