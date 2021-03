Denuncian aspirantes a diputaciones locales por Morena imposición de candidatos

Aspirantes a las candidaturas a diputados locales por el partido de Morena en los distritos quinto y nueve, denunciaron la imposición de candidatos por el comité directivo nacional de Movimiento de Regeneración Nacional.

Asimismo, pidieron al candidato a la gubernatura por Morena, Félix Salgado Macedonio, al delegado federal de los programas federales, que saquen las manos de la elección de los candidatos en Guerrero.

En conferencia de prensa en un restaurante de la zona turística, los precandidatos de Morena, manifestaron que no aceptarán la imposición de Rodolfo Monrreal Ávila como candidato oficial en el distrito cinco.

Manifestaron que Rodolfo Monrreal, viene de un gobierno priista, además de ser originario de Zacatecas, por lo que desconoce el territorio y las colonias populares que comprende el distrito quinto local.

Adelantaron, que habrá un voto de castigo de la gente en el distrito quinto local, si hay una imposición de un personaje que es totalmente desconocido por toda la militancia de ese distrito electoral.

Hacemos un llamado a la comisión electoral del comité nacional de Morena, a que retiren a toda la gente que no tienen trabajo hecho en el territorio.

En la conferencia estuvieron presentes, Ernesto González ex diputado por el PRD, el empresario Carlos Granda ex priista, Erick Chávez, Humberto Pizza Pérez ex secretario sindica de la sección 19 del SUSPEG en el Ayuntamiento, Irvin Granda ex diputado local por el PRI.

Así como Eduardo Ángel Olguín, Valente Canseco Luis, Memije Ángel, Martínez Sánchez Ricardo, León Carbajal Xochilt, Jesús Castillo Aguirre.