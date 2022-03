Denuncian a empresa automotriz de fraude en compra de un vehículo

Juan Hernández Rodríguez junto con su novia, que radica en Estados Unidos hicieron la compra de una camioneta en la agencia de autos Toyota, ubicada en la zona Diamante de Acapulco y después de hacer un depósito por más de 884 mil pesos, ahora les dijeron que ese recurso no aparece en la cuenta bancaria que utiliza la empresa por lo que no les quiere dar el vehículo ni mucho menos regresar el dinero.

En conferencia de prensa, Juan acompañado de su asesor jurídico Ulises Guzmán dio a conocer que el pasado 3 de enero hicieron la compra de una camioneta Toyota Sienna 2022 y se hicieron nueve depósitos hasta completar el monto de 884 mil pesos, incluyendo 11 mil pesos 832 pesos por cuestión de impuestos.

El acuerdo fue que la camioneta se la entregaban a finales de enero, pero la agencia de autos Toyota ahora argumentó que los cobros no son reconocidos y se procedió a cancelarle la compra -venta por un supuesto fraude.

“Antes de la entrega me hablan para pedirme que mandara los estados de cuenta y que pidiera a mi banco que reconozcan los cobros y se reconocieron; se mandó un estado de cuenta donde están todos los cobros ya realizados, pero después me salen que la venta es un fraude y que las firmas no coincidían y se volvió hablar al banco para que se reconociera todos esos cargos y se reconocieron”.

Juan Hernández ahora vive un peregrinar porque la agencia de auto Toyota le dice que no saben donde está el dinero a pesar de que se hizo las transferencias a la cuenta de la empresa a través de HSBC.

“Se hicieron nueve pagos porque así lo sugirió Toyota, nueve pagos de 90 mil pesos que suman 810 mil pesos y el último me dicen que la venta está cancelada porque se registró que era un fraude, se nos sugirió que pidiéramos al banco que nos regrese el dinero se hizo y nos dijeron que no porque ya se había transferido a la agencia Toyota”, refirió.

Añadió que la sugerencia que hizo el mismo gerente de ventas de la agencia de autos, Moises Alemán Cristerna es que se demandará a la empresa Toyota pues la Venta ya estaba cancelada y la camioneta no se le entregará.

Los pagos se hicieron a través de los banco “Bank of America” y American Express a la cuenta que la agencia tiene con HSBC, quienes ahora desconocen los pagos realizados entre el cobro de la camioneta y el cobro de los impuestos totales.

El asesor jurídico Ulises Guzmán, dio a conocer que se interpuso una denuncia por fraude ante un juzgado civil y penal, además se seguirá el procedimiento ante Profeco así como en Condusef.

Añadió que la denuncia será pues delito de fraude y también por incumplimiento de contrato.

“ El fraude lo está cometiendo la agencia de autos y el banco porque ellos cobraron el dinero y están incumpliendo un contrato de compraventa, el cual está firmado y ahora están argumentando ridiculeces el cual también se configura el delito de fraude. No quiere regresar el dinero y no quieren dar la camioneta”, precisó.

La camioneta se compró el 3 de enero y ese día se acabó de pagar y se iba a hacer la entrega el día último de enero.