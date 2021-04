Denuncia Sheila Soto, candidata a diputada federal presuntas amenazas

La candidata a diputada federal por el distrito 04 de Acapulco, Sheila Soto Manzano, denunció que, sujetos armados amedrentaron con pistola en mano a personal de su equipo de campaña y robaron un vehículo al que le arrancaron la publicidad de los cristales.

En conferencia de prensa, Soto Manzano, dijo que, las dos personas armadas iban buscándola a ella, toda vez que mencionaron "esta no es la candidata", y bajaron a otra mujer con su hija de seis años de edad que la acompañaba en esos momentos.

Detalló que, el hecho violento se registró el pasado domingo por la tarde en la colonia Progreso y aunque no lo mencionó dejó entrever que responsabiliza de este acto al candidato de MORENA por este mismo distrito, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

"No me van a amedrentar, anda por ahí alguien que fue superdelegado que sabe que le vamos a ganar y espero que no tenga el corazón tan dañado como para hacer estas cosas, pero vamos a seguir adelante en la campaña", señaló.

Sheila Soto, exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno les puedan garantizar la seguridad durante las campañas, y evitar que la amedrenten, sobre todo cuando va adelante en las encuestas por la diputación federal.

Cabe mencionar que, esta es la segunda denuncia de violencia contra candidatas en el actual proceso electoral, toda vez que, la semana pasada sujetos armados dispararon contra la fachada de la casa la candidata de Morena a la alcaldía de Eduardo Neri, María Guadalupe Deloya Bello.