Denuncia hija del ex gobernador Rogelio Ortega recibir amenazas a través de red social

La hija del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, Marxitania Ortega, denunció que ha sido objeto de amenazas a través del Messenger y presume que sea por el hecho de hacer público el acoso que sufrió a manos del senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

Fue a través de su cuenta de redes sociales, donde expresó su preocupación de que ahora ya no son solo las descalificaciones hacia su persona. Estado En Morena no hay plan B, Félix Salgado es el candidato

En su denuncia, textualmente comento: "amigas, amigos, quiero comentarles que he recibido amenazas a través del Messenger de está red social".

La hija del ex gobernador Rogelio Ortega, precisó: "no son ya las descalificativos de días atrás, sino a.amenazas a mi seguridad y la de mi familia, desde cuentas que me parecen evidentemente falsas".

Afirmó que no la amedrentan las amenazas, mucho menos viniendo de cobardes que no dan la cara, la violencia y el acoso debe de denunciarse, venga de donde venga.

Como se recordará Marxitania Ortega, también en su cuenta de Facebook, denunció al precandidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salgado Macedonio, de supuestamente acosarla en una exposición y tambien su testimonio lo dio en un video que se hizo con otras mujeres, en el que exigen a Morena le retire la precandidatura al oriundo de Tierra Caliente, por los casos de abuso sexual que pesan en su contra.