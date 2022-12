Denuncia Abelina ser víctima de violencia política de género

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, afirmó que es víctima de violencia política de género, lo anterior ante los movimientos sociales que se han redireccionado en su contra, al mismo tiempo afirmó que no tiene trato con la delincuencia.

Luego de haber asistido al taller "Reeducación en Masculinidad", dentro de las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la presidenta aseguró que esto ya no es normal, por lo que poco a poco dará a conocer quiénes están detrás de los movimientos sociales con los que la están atacando.

"Ya tiene un par de meses que jóvenes que están en la explanada que están pidiendo plazas para entrar a la escuela de Medicina y porque me lo direccional a mi, si yo no soy la universidad ni el estado, eso qué quiere decir, que alguien me los direcciona, alguien le inconforma cómo está trabajando Abelina", expresó.

Dijo también que el movimiento en el evento del presidente Andrés López Obrador, el pasado martes en el hospital de Renacimiento, también fue direccionado en su contra.

Aseguró que estos movimientos que le provocan violencia política de género, tienen un fondo y llegará al fondo de éstos, y aseguró que ya no se quedará callada y poco a poco empezará a abrir la boca.

Aseguró que a muchos no les gusta que Abelina esté pagando más de mil millones de pesos por las deudas, que Abelina no esté en la delincuencia, que no tenga trato con ningún delincuente y que no sea ratera.