Demandan ante la Fiscalía a director de Salud de Acapulco

La coordinadora de los Servicios de Salud en el municipio, Lourdes Mendoza Urióstegui, denunció ante la Agencia Especializada en delitos de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, al director de Salud en Acapulco Aniceto Leguizamo Dimas.

En conferencia de prensa, la trabajadora de la dependencia, manifestó que desde hace tres años ha sufrido violencia en razón de género por parte del titular de salud en Acapulco a quien acuso también de haber formado un grupo de choque al interior de la dependencia para hostigar y amenazar a los trabajadores que no aprueban la forma en cómo se conduce con la base trabajadora.

Lea también: Minimiza funcionaria proliferación de basura en Acapulco tras John

“Tengo mucho miedo, se que hizo lo convincente presentando la denuncia ante las autoridades correspondientes, pero tengo mucho miedo de este señor por mi y por mi familia, pero ya decidí hablar porque no puedo aceptar que más mujeres sigan siendo violentadas por el director Aniceto Leguizamo, quien ya tiene antecedentes penales por hostigamiento y abuso, desde que fue director del CAPS estatal, donde aún es trabajador al igual que profesor de medicina en una escuela privada de Acapulco y de la universidad Benito Juárez en Tierra Colorada, siendo funcionario en el ayuntamiento”, expresó.

La denuncia penal contra el director de salud ante la Fiscalía del Estado, quedó en la carpeta de investigación número 12030270301208200890, del pasado 25 de agosto por violencia en razón de género en contra Lourdes Mendoza Urióstegui, quien sustenta el cargo de coordinadora de los Servicios de Salud en el municipio.

En la conferencia de prensa a la que asistieron trabajadores de la dirección de Salud municipal e integrantes de organizaciones sociales, la quejosa manifestó que el nombramiento de coordinadora de Servicios de Salud en el municipio, fue otorgado por la propia alcaldesa Abelina López Rodríguez, por lo que Leguizamo Dimas, debe de respetar su cargo al interior de la dependencia y no excluirla del trabajo y las decisiones como lo ha estado realizando hasta este momento.

Finanzas Otis generó violencia económica que afectó al 43% de mujeres

El pasado martes 8 de octubre, trabajadores de base de la dirección de Salud, tomaron las instalaciones de la dependencia, en el viejo ayuntamiento del centro de Acapulco, para demandar la destitución del director Aniceto Leguizamo Dimas, también por diversas irregularidades cometidas, además del hostigamiento laboral, violencia de género y prepotencia.

“El doctor ha formado un grupo de choque al interior de la dirección de gente que está dispuesta a aplaudirle sus irregularidades, este grupo de choque cada vez que yo salgo a realizar alguna diligencia, me han intimidado, me siguen y me amenazan, y ante estos tengo miedo por eso creo que es un acto de justicia el haber presentado la denuncia en la fiscalía, porque no puedo dejar que sigan siendo muchas mujeres violentadas”, expresó.

Acusó que Leguizamo Dimas, altera muchos documentos oficiales, imponiendo su voluntad, además de que miente al decir que en los centros de salud en el municipio se cuenta con medicamento para responder a las necesidades de la población, cuando no se cuenta con medicina necesaria para dar la atención de salud.