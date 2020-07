Delitos del fueron común podrían dispararse en los próximos días: Fecanaco-Servytur

Representantes de la Federación Estatal de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur) en Guerrero, alertaron que las cifras de los delitos del fuero común y federal podrían dispararse en los próximos días debido a la preocupante cifra de desempleo que está ocasionando la pandemia del Covid-19 a nivel nacional.

En declaraciones el presidente de la organización, Alejandro Martínez Sidney, aseguró que es desesperante la situación por la que pasan miles de empresas que no han logrado abrir sus puertas debido a su golpeada situación económica después de los más de tres meses que no percibieron ingresos económicos debido a la suspensión de actividades no esenciales, lo cual, de acuerdo al Inegi, está generando que más de 15 millones de mexicanos y mexicanas se queden sin empleo.

La cifra de desocupación por el cierre de micro y pequeños negocios también es un factor preocupante para el sector productivo, debido a que podría detonar los delitos como la extorsión que tanto daño han ocasionado a municipios como Acapulco, donde tan sólo en la zona turística, más de 780 negocios estaban pagando la famosa "cuota" al crimen organizado, según la información de la misma Fecanaco.

"Es verdaderamente desesperante y muy preocupante la situación que estamos viviendo en todo el país derivado de la crisis de esta pandemia del coronavieus, ya que 15 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen empleo y más del 92.7 por ciento de las empresas instaladas en el país no han recibido ningún apoyo federal, esto es verdaderamente preocupante ya que la reactivación económica será muy difícil para el 87 por ciento de todas las empresas en el país", indicó el dirigente.

Martínez Sidney consideró que la situación debe ser enfrentada con el apoyo de los tres niveles de gobierno, debido a que las empresas solas tardarán alrededor de cinco años en recuperarse y regresar a tener la plantilla laboral e instalaciones como antes de la pandemia, por lo que en este tiempo el desempleo podría llevar a muchas personas a buscar caminos ilegales como el robo, asaltos o a engrosar las filas de la delincuencia organizada y hundir más la imagen del puerto en el mundo.

Reconoció que en los últimos meses la cifra de extorsiones bajó hasta 125 negocios, principalmente por el trabajo coordinado en materia de seguridad por parte de las autoridades, además de que muchas empresas ya cerraron y no han regresado a sus labores cotidianas, por lo que un repunte en estas cifras sería un retroceso muy desagradable.