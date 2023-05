Delincuencia organizada controla las playas en Acapulco: Empresarios

Ante los incidentes de violencia que se han presentado en las playas y los enfrentamientos entre prestadores de servicios y turistas, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco ), Acapulco pidió al gobierno federal su intervención y poner un alto a la anarquía en zona federal donde la Delincuencia Organizada tiene el control.

El presidente de la Canaco Acapulco, Alejandro Martínez Sídney y el vicepresidente de este organismo empresarial, Javier Saldivar lamentaron que uno de los principales atractivos turísticos del puerto que son las playas se ha convertido en una área con mucho peligro y en lugar de proteger y dar un servicio y atención, ahora es una zona donde se asesina y se golpea a los turistas.

Hicieron un llamado enérgico a las autoridades responsables de aplicar la normatividad y las leyes federales para el uso y explotación de la zona federal que son las playas.

Lamentaron que la Semarnat esté ausente en las decisiones y coordinación de los esfuerzos por mantener orden en la zona federal y desde hace 10 años no ha sesionado el sub Comité de la zona federal marítimo terrestre.

“Es urgente que se convoque al subcomité de la zona Federal marítima terrestre para que ahí en ese comité donde están los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y asociaciones nos pongamos de acuerdo y tracemos rutas urgentes para mejorar las condiciones de las playas”.

El líder de los empresarios, adheridos a la Canaco, dijo que hoy en las playas de Acapulco hay anarquía, corrupción y hay violencia. “Debemos de cuidar al turismo, no agredirlo, no golpearlo y mucho menos asesinarlos. Los asesinos son acapulqueños, quien golpea a los turistas son acapulqueños, y eso no puede continuar así”.

Dijo que la autoridad tiene que proceder en consecuencia y se tiene que hacer una investigación profunda de quienes están administrando y operando las playas, quienes están rentando los espacios y donde se permite toda esta anarquía y corrupción.

Hicieron un llamado a las autoridades federales para tomar cartas en el asunto. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Martinez Sidney, pidió que la Marina, quien es el primer respondiente que intensifique la seguridad y la zona de más alta incidencia delictiva como son las playas (caleta), Caletilla, y Icacos , las Hamacas, Condesa dónde se ha visto que se está dando ese tipo de acontecimientos.

A su vez, el vicepresidente de la Canaco en Acapulco y Concanaco, Javier Saldívar dijo que por desgracia este destino está abandonado en playa y todos los que tienen sombrilla ninguno tiene permisos transitorios ni concesiones.

Pidió un reordenamiento verdadero de la zona de playa donde hay más de 7 mil vendedores ambulantes y eso ha convertido Acapulco en una anarquía y solamente es responsabilidad de la autoridad federal quien ponga un alto a esto.

Dijo que el subcomité de la zona federal marítima terrestre tiene diez años que no trabaja y maneja recursos para la infraestructura de playas y solo unos cuantos están lucrando con este recurso.

“ Hacemos el llamado al presidente de la República como primera autoridad que tome cartas en el asunto porque lo que vive Acapulco lo están viviendo otros destinos turísticos y se puede decir que está metida la maña en playas en pocas palabras que hay que resolver esto”, precisó Saldivar Rodríguez.