Delegado federal en Guerrero debe aclarar uso de programas sociales: Partidos

La renuncia de Pablo Almicar Sandoval Ballesteros como delegado federal en Guerrero, provocó reacciones encontradas entre dirigentes del PRI, PRD, PAN y MC, quienes coincidieron que antes tiene que rendir cuentas a los guerrerenses, del uso que les dio a los programas sociales que tenía a su cargo.

Entrevistados por separado, inicialmente el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Esteban Albarrán Mendoza, refirió que, está en su derecho de separarse de su cargo de delegado federal Pablo Almicar, pero también sería saludable que explique porque fracaso la aplicación de los programas dirigidos a los grupos vulnerables del estado. Estado Renuncia Pablo Amílcar como delegado federal en Guerrero

Por su parte, el consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Arturo Millán Sánchez, calificó de sana la renuncia del funcionario federal, Sandoval Ballesteros, pero también cuestionó las denuncias que se hicieron en su contra de utilizar los programas federales con fines electorales, que se contrapone con lo que enarbolan en su partido sobre la honestidad.

A su vez, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco, Wulfrano Salgado Romero, aseguró que es irrelevante que Pablo Almicar Sandoval haya renunciado a su cargo de delegado federal y busque ser candidato a gobernador, porque no es un gran personaje de la política y no conoce los problemas del estado, por si fuera poco, no pudo con el programa del fertilizante gratuito y ahí están los hechos.

Mientras que el coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, aseguró que lo que ve en la renuncia de Pablo Almicar Sandoval como delegado federal, es que en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), están preocupados y les preocupa que en las boletas no éste la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “pero si quiere perder Morena que lo pongan”.