Defienden legalidad de organización de músicos en Guerrero

Integrantes de la Asociación Nacional de Músicos y Compositores para el Desarrollo Integral de la Juventud, rechazaron ser una organización "patito" y retaron a quienes aseguran lo contrario a qué presenten pruebas y lo demuestren.

El presidente y apoderado legal de esta organización, Juan Carlos Bibiano Muñoz, exigió al Secretario General del Sindicato de Músicos en Acapulco, Carlos Natalio Ramírez, que no calumnie por envidia a una organización que está legalmente constituida.

"Que salga y pruebe lo que dice, y si no puede probarlo, le exijo que nos presente una disculpa pública, esta asociación está legalmente constituida y hemos hecho muchas gestiones, explicó.

Los músicos que integran las agrupaciones más importantes del estado de Guerrero, se reunieron para dar seguimiento a las gestiones sociales que realizan, donde han podido obtener préstamos a la palabra por 25 mil pesos para más de 200 de sus agremiados, lo que el sindicato no ha podido lograr.

En la reunión Bibiano Muñoz, mostró toda la documentación que acredita a la asociación, la cual está registrada a nivel nacional y es reconocida por la federación, por ello han podido bajar recursos para ayudar a los músicos en estos tiempos de Pandemia por Covid-19.

"La persona que quiere desacreditar a esta organización es porque como Secretario General ha sido una persona que no ha cumplido a nuestros compañeros músicos, no ha podido dar a los músicos una vida digna y no han mejorado sus condiciones", señaló.