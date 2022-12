Declarar a la CAPAMA en quiebra, pide regidor

El regidor por el Partido Movimiento Ciudadano, Genaro Vázquez Flores, pidió a la alcaldesa Abelina López Rodríguez, declarar a la Capama en quiebra financiera para que la federación tome la administración de la paramunicipal.

Señaló que el municipio tiene que aceptar, que no tiene recursos económicos para seguir manteniendo la administración de la paramunicipal, por lo que se debe de considerar pasarlas al gobierno federal para que siga su funcionamiento.

"Yo no se la presidenta que esté pensando, hasta donde yo alcanzo a entender, es que solamente la presidenta quiere que la federación le de dinero, pero no piensa soltar al administración de la paramunicipal, esto no puede ser cuando en Acapulco, no se tiene la capacidad para seguir manteniendo a la Capama", expresó.

Dijo que la idea no es privatizar el organismo operador del agua potable en Acapulco, sin sólo inversión económica y que sea la misma federación quien tenga la administración con nuevo personal.

Aseguro que si la Capama no pasa a manos del gobierno federal, en Acapulco nunca se tendrá un servicio de agua potable eficiente, siempre existirá el desabasto en las colonias.

Genaro Vázquez, manifestó que presentará un punto de acuerdo en el cabildo en el que solicitará a la alcaldesa, declarar que se está en una insuficiencia económica para mantener a la Capama.