Decisión de la CNHJ es una oportunidad para transparentar proceso interno: Ernesto Fidel

La resolución tomada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es la gran oportunidad de ponderar los perfiles y transparentar el proceso interno, pero también darle una salida digna a Félix Salgado Macedonio.

Así lo expresó el aspirante a la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena, Ernesto Fidel Payán Cortinas, quien abundó que está muy entusiasmado de que la CNHJ se ponga a trabaja y a la que le ha ganado revocándole su resolución por no entregarle los resultados de la encuesta, "estoy en un juicio en la sala superior para que me sean entregado los resultados de la encuesta y la ponderación de los perfiles".

Indicó que a partir de esto se seguirá democratizado y limpiando a Morena, con esta resolución de la Comisión, quiere decir que se está emparejando con lo que está planteando y que va continuar hasta que sea una realidad que se haga la ponderación de los perfiles, que es lo se ha anunciado a nivel nacional y estatal.

Payán Cortinas aseguró que el perfil idóneo tiene que cubrir todo lo que establece el artículo tercero, que habla de los principios de Morena, de no mentir, no robar, no traicionar, que firmaron todos los precandidatos y si lo estudian a manera de conciencia la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, tienen un candidato idóneo que se llama Ernesto Fidel Payan Cortinas.

A pregunta del porque el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclara que Félix Salgado Macedonio tiene sus derechos políticos a salvo y sigue siendo el candidato, en este sentido aclaró Payán Cortinas, que entiende que a Félix Salgado se le debe tratar con respeto, a quien ya se le ungió en un primer momento como aspirante, pero debido a la ponderación que se tiene que hacer nuevamente, se le tiene que dar una salida digna.

"No se trata de atacar a un compañero por el simple hecho de que se base de manera discriminada, como lo ha hecho la oposición, en torno a las acusaciones que versan contra él, es decir, Morena no puede ser ingrato con ningún compañero sea Félix o sea quien sea, sacarlo por la puerta trasera y decirle que sus derechos políticos están cercenados", dijo.

Por lo que va a seguir siendo considerado en la ponderación de los perfiles, pero también se va a ponderar toda esta guerra sucia que aplicó la oposición y que ha mermado en la preferencia de la ciudadanía, porque obviamente en las encuestas ya no es el mismo de antes, "por lo que sostengo que solo un servidor cumple con el estatuto y con los cuatro pilares que enarbola Morena".