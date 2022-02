Deben dejar gobernar a la gobernadora: Mario Moreno

El ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, en un acucioso análisis a cuatro meses del cambio de estafeta en el gobierno del estado, sugirió hacer una "pausa" y convocó a retomar el diálogo para enfrentar los grandes desafíos que representa Guerrero, pero también hizo un llamado a que dejen a la gobernadora, gobernar.

El político priista en su reflexión que posteó en su cuenta oficial de Facebook, precisó que es urgente que quien está al frente del gobierno ejerza su autoridad y asuma su responsabilidad tomando decisiones reales sobre todo lo que tenga que ver con un gran llamado a la participación social.

Explicó que ven con preocupación que hay una sociedad movilizada, pero cada vez más dividida y con actores políticos y sociales cada vez más dispuestos a recurrir a la violencia y la confrontación como único medio para plantear sus demandas ante la falta de orden y concertación.

Desde su perspectiva, preocupa la falta de dirección de la toma de decisiones en las diferentes áreas de gobierno, que atribuye que son demasiadas cabezas las que expiden nombramientos incluso para un mismo cargo.

“Que hay un secretario que forma parte de un grupo y un subsecretario de otro por lo que los acuerdos se nulifican o de plano no existen, generando incluso pleitos porque los responsables obedecen a distintas líneas gubernamentales”, indicó.

Moreno Arcos, en ese contexto, sugirió que se deben tomar decisiones al respecto, la primera, reconocer claramente quién gobierna al estado y ayudarle a ejercer su autoridad sin mezquindades ni protagonismos estériles, pero a la vez que no se confunda de que no es lo mismo tener un puesto importante en la administración pública que detentar el poder que no se comparte, se ejerce y en este caso quien debe ejercerlo es la gobernadora, no sus más cercanos, no sus familiares, no sus amigos.

Afirmó que poco se construye a favor de los guerrerenses si no dejan a la gobernadora, gobernar. Por eso es importante retomar el diálogo impulsar una reconciliación que nos ayude a avanzar. Este gobierno debe ser receptivo a todas las expresiones porque no es un botín que hayan ganado y que ahora deban repartir. Merecemos respeto, apuntó.

Si se quiere servir realmente a Guerrero, es tiempo de hacer una “pausa” y demostrar que el cambio está en resultados que de verdad favorezcan a la población y no a los intereses personales de nadie, dijo.