Deben auditarse recursos usados por ex delegado: Carlos Reyes

El aspirante a la precandidato del PRD a la gubernatura de Guerrero Carlos Reyes Torres consideró que se debe auditar el manejo de recursos que hizo el ahora ex delegado Federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros para deslindar el uso y manejo de recursos públicos.

Sandoval Ballesteros, fue señalado por varios sectores e incluso se difundieron videos en redes sociales donde algunos servidores de la nación, promovían su imagen entre beneficiarios de programas sociales que fue cuestionada, incluso, por integrantes de Morena. Estado Renuncia Pablo Amilcar como delegado federal en Guerrero

Durante la conferencia de prensa en donde en el dirigente de la organización un nuevo horizonte para Guerrero, Rogelio Hernández Cruz le dio el apoyo, el ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, consideró que “debe haber cero corrupción, pero no solo en el discurso como suele pasar”.

“Yo estaría a favor que se haga una auditoría a todos aquellos que tengan manejo de recursos públicos, no me gustaría ser un señalamiento sesgado porque no solo el recurso que manejó Pablo Amilcar es importante, es importante todo el recurso que manejan todas las dependencias”, precisó.

El también ex dirigente perredista, dijo que en los años que lleva en política “no conozco a un político que diga que es corrupto, todos somos honestos, pero la propuesta es que revisemos la conducta de cada uno, el comportamiento de cada uno de los diferentes cargos y que se hagan auditorias precisas para poder tomar una decisión como pueblo”.

Dijo que le preocupa que siempre que se habla de corrupción, se señala a los gobiernos que no preside el que critica, en gobiernos anteriores o vecinos, pero nadie ha combatido la corrupción en los recursos que le toca administrar para terminar con esta fuga de dinero que siempre se da, por lo que sugirió que se apliquen reformas a los recursos que ejerce el gobierno en turno.

Reyes Torres, opinó que el manejo de recursos del ex delegado fue observado por la población, debido a que en sus recorridos por el estado ha encontrado muchas inconformidades en el manejo de los programas sociales que se otorgaban a los guerrerenses.