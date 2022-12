Debe haber una reforma electoral: Abelina López

Luego de haber sido rechazada la Reforma Electoral por diputados federal, la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, dijo estar confianza en el plan B del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo se pronunció a favor de la reducción de los diputados pluris y del número de regidores, al mismo tiempo anuncio que en la temporada de va a redoblar la seguridad sobre todo en la franja turística.

“El presidente tiene plan B, yo estoy consciente que debe de haber una reforma electoral, a mí me gusta la idea, además es un clamo del ciudadano reducir los pluris, estos no son los que buscan el voto, no traen compromisos y el pueblo no se equivoca, yo estoy de acuerdo en la reducción de los regidores lo lógico, es que estos deberían de elegirse como si fueran un diputado para que tengan mayor compromiso”, expresó la primera edil.

Lee también: Marinos apoyan la seguridad en evento de Abelina

A pregunta de que si el proyecto de la curta transformación no se detendrá debido a que ya son dos reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador detenidas, la presidenta aseguro que eso no se detiene y que la transformación sigue adelante.

Abundo que en el país no hay de otra se debe de cambiar, porque se debe de seguir cuidando el recurso del pueblo, lo cierto es que los partidos también deben de reducir su dinero, no pueden seguir dándose los lujos de grandes banquetazos cuando es un recurso del pueblo por eso bienvenida la reforma.

Por otro lado, al referirse al tema de la violencia en la ciudad, la presidenta dijo que en este rubro se sigue trabajando bajo una estrecha coordinación con los distintos niveles de gobierno, donde cada quien hace lo que es su competencia corresponde, y nosotros también, aseguró que, en esta temporada de vacaciones, se va redoblar esfuerzo sobre todo en la franja turística.

López Rodríguez, dijo que no llegarán más elementos de seguridad en la temporada al puerto, debido a que la Sedena tiene en estos momentos un total de mil 400 efectivos.