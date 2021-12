De chalán a vendedor de medicina naturista

Forjado en la cultura del esfuerzo, Cristian prefirió dejar de ser chalán y convertirse en experto vendedor de medicina naturista , siguiendo el procedimiento terapéutico basado en la fitoterapia (plantas medicinales).

En un pequeño reducto sobre la banqueta de la avenida Cuauhtémoc, instala una sábana y muestra una variedad de plantas medicinales, que curan desde una simple gripa a un dolor de cabeza, incluso, enfermedades más graves.

Explicó que, aprendió de una tía el oficio y puede identificar que padece un enfermo, “no más le preguntó qué le duele y le doy la medicina adecuada, después me visitan ya curados”.

Dijo que antes se dedicaba a chalan en un camión urbano, en donde el chofer le daba un poco de sus ganancias, según les pintara el día, por eso mejor buscó a su tía y empezó a vender plantas medicinales, aprendió bien y se independizó.

¿Cree que está preparado para dar consulta y vender medicina naturista?

Claro que estoy preparado, mi tía me enseñó bien y tengo mi clientela, que me buscan porque les he dado plantas medicinales que, si los han curado, “cuando me llega un enfermo, identifico rápido su dolencia.

Sus clientes lo buscan porque los cura. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

¿Pero si son efectivas sus recetas naturistas?

Mire, le explicado, leí que hay una interrelación entre el cuerpo humano y la naturaleza, de forma que la salud del medio ambiente está íntimamente ligada, así que si toma la poción correcta se sanará de la enfermedad que padezca.

Pero es una gran responsabilidad, ¿no?

Por supuesto, por eso hay que identificar el tipo de plantas que se va a utilizar para cada mal y recetársela al paciente, pero no es nada más que ingieren la medicina naturista, también se le debe dar mucha atención.

Y así, este “experto” en la naturopatía atiende a su selecta clientela, que se inclina por la medicina natural y no por los profesionales de la medicina.