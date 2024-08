Damnificados por Otis toman las oficinas de Finanzas en Acapulco

Damnificados por el huracán Otis tomaron las oficinas de la Administración Fiscal número 2 del gobierno de Guerrero ubicadas en la colonia Centro de este puerto en demanda de la entrega de apoyos económicos y paquetes de enseres domésticos que otorgó el gobierno federal, a más de 250 mil familias de Acapulco y Coyuca de Benítez. “En Guerrero el 2 de junio hicimos nuestra parte”, reclaman.

Desde temprana hora minutos antes de las 6:00 de la mañana los inconformes en su mayoría personas adultas colocaron una lona en la entrada principal para impedir el acceso a los trabajadores y ciudadanía como medida de presión para que la Secretaría de Bienestar atienda su llamado.

En la lona reclaman al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ellos hicieron su parte y “solicitamos su intervención para la entrega de los apoyos prometidos como usted lo dijo. "Amor con amor se paga", en Guerrero el 2 de junio hicimos nuestra parte”, indica.

Los quejosos le piden a la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel que no le mienta al presidente Andrés Manuel López Obrador porque “son muchos damnificados que no han recibido los apoyos”.

Los inconformes en su mayoría personas adultas se colocaron en la entrada principal para impedir el acceso a los trabajadores y ciudadanía como medida de presión.

Con esta protesta suman siete ocasiones que se han manifestado en diferentes puntos de Acapulco, incluida la zona turística de la ciudad donde han bloqueado la avenida costera Miguel Alemán, frente a la Décimo Segunda Región Naval, sitio en el que el mandatario de la nación se ha reunido en privado con autoridades civiles y militares para evaluar la reconstrucción del puerto.

Oscar Bryan León Ramos vecino de la colonia la Laja dijo que la última vez que estuvieron de manera pacífica en las inmediaciones de la Base Naval cuando estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo les hicieron llenar un formulario por sexta vez, que no trasciende a nada.

“No, nos han entregado el apoyo de Otis, hay mucha gente que no tiene ni enseres, gente que solo recibió un pago, no recibió el segundo, ni el de limpieza, hay gente que si recibió su pago y no le entregaron enseres, se quedó su cintillo o simplemente gente que también no se alcanzo a censar o que si se censaron y nunca les llamaron”, reiteró la explicación.

León Ramos dijo que estarán a la espera de tener un acercamiento y lamentó que ante las fuertes lluvias registradas en Acapulco muchos de los manifestantes se han mojado estando en sus hogares.

“Ha llovido fuerte, hay gente que viven en otras casa, no tienen sus casas bien, mi casa parece regadera, parece que le abriste a la llave para bañarte, todo se me mete a mí, hay gente endeudada que tuvo que reparar su casa y se endeudaron con la esperanza que les iban a dar su apoyo y nunca les llamaron”, expresó.