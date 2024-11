Damnificados por John bloquean el bulevar Vicente Guerrero

Damnificados por el huracán John de la colonia Ciudad Renacimiento bloquearon el bulevar Vicente Guerrero, acceso principal al puerto de Acapulco, para exigir al gobierno federal sean considerados en el censo del Bienestar.

Con pancartas en mano y una motocicleta, los manifestantes -en su mayoría mujeres- impidieron el paso a los automovilistas como medida de presión a la Secretaría de Bienestar para que los tome en cuenta, ya que aseguran que sus viviendas fueron afectadas por las inundaciones que dejaron las lluvias del meteoro.

Una de las afectadas, Elsa Carrango, señaló que desde hace 11 días personal del Bienestar les recibió la lista de las personas afectadas con la promesa de que les llamarían, sin embargo, hasta el día de hoy no han sido llamados.

“Es la hora que no hemos tenido respuesta, ayer fuimos a Bienestar al parque Papagayo, sí nos atendieron cinco minutos pero rápido nos dijeron que ahí no era, les dijimos que íbamos a bloquear pero no les importó”.

Lamentó que ante los cúmulos de lodo en las calles y en el interior de las viviendas ya se tienen enfermedades respiratorias, por ello, urgieron a las autoridades el censo casa por casa.

“Le hacemos un llamado al encargado del Bienestar, Iván Hernández, que se haga presente que también somos afectadas, que no estamos aquí porque queremos estar sino por la necesidad”, dijo la damnificada.

Dicho bloqueo ha generado caos vehicular en la zona suburbana, ocasionando molestia a los automovilistas, a pesar de tener libre los carriles laterales.

Liberan la vialidad

Luego de más de una hora y media de mantener bloqueado el bulevar Vicente Guerrero, los damnificados por el huracán John liberaron la vialidad

Los manifestantes hicieron un llamado a la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para que servidores de la Nación acudan a sus domicilios a censarlos y constatar las afectaciones causadas por el fenómeno natural.

Señalaron que ante los cúmulos de lodo y fétidos olores, se han generado enfermedades respiratorias, situación que preocupa pues no han limpiado por falta de recursos económicos.

El bloqueo de la vía de comunicación del acceso principal del puerto de Acapulco causó molestia a los automovilistas que circulaban por la zona.

Cabe mencionar que dicho pago por parte del gobierno federal para la limpieza de los hogares afectados por John concluyó el 1 de noviembre.