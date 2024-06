Damnificados por el huracán Otis toman recaudadora de Finanzas

Damnificados por Otis que no recibieron paquetes de enseres domésticos colocaron cadena y candado en la puerta principal de la administración fiscal del estado ubicada en el fraccionamiento Costa Azul en la zona turística de Acapulco en demanda a recibir el apoyo que les faltó por parte de la Secretaría del Bienestar.

Con pancartas en mano y lonas alrededor de 20 personas desde las 9:00 de la mañana se colocaron en las entradas de la dependencia para reiterar el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar con la entrega de los apoyos.

Lea también: Locatarios exigen reiniciar la reconstrucción del Mercado

Cabe mencionar que es la cuarta movilización que realizan estas personas que no les fue entregado el paquete pero que si recibieron el apoyo económico para la limpieza y reconstrucción de sus viviendas.

La señora Luz Yadira González de los Santos de la colonia 18 de Enero señaló que no van a desistir de las protestas hasta que se les entregue el apoyo que falta por parte de la Secretaria del Bienestar.





“Hay miles de personas que no tienen los enseres, y dónde están se los queda la gente que manda el gobierno a entregarlos los trabajadores, somos muchos que tenemos los cintillos que vayan y verifiquen”.

Los manifestantes señalan que no van a desistir de las protestas hasta que se les entregue el apoyo que falta por parte de la Secretaria del Bienestar. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Local Acapulco volverá a levantarse, asegura Evelyn Salgado

Otra de las protestantes la señora de la tercera edad Martina Castro Jimenez de 76 años de la colonia Marroquín no alcanzó a censarse debido a que se tuvo que ir después del huracán Otis ya que su vivienda era de madera y lámina y el meteoro la derrumbó.

“Yo tengo todas las enfermedades y ahora que están las lluvias el agua se me mete por la lona que mi hijo me puso, pero me da miedo que se vaya a caer la casa”.

Los manifestantes señalaron que continuarán con las movilizaciones hasta que tengan una respuesta favorable, sin embargo, en las manifestaciones pasadas realizadas en el Palacio Federal y en la Base Naval se les informó que supuestamente la entrega se reanudará después del 15 de julio.